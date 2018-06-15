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محافظات

جماهير الأقصر: أداء منتخب مصر امام أوروجواي مقنع.. صور

الجمعة 15/يونيو/2018 - 05:43 م
جماهير الأقصر: أداء
جماهير الأقصر: أداء منتخب مصر امام أوروجواي مقنع.. صور
شمس يونس
عبرت جماهير محافظة الاقصر عن رضاهم على اداء منتخب مصر أمام أوروجواي، فى كأس العالم بروسيا، والتى انتهت بهزيمة منتخب مصر.

كانت مقاهى ونوادى محافظة الاقصر اليوم الجمعة، شهدت توافد المئات من أهالي المدينة، لحجز مقاعدهم لمشاهدة اللقاء الذي جمع بين المنتخب الوطني المصري، وأوراوجواى.

وجهزت مديرية الشباب والرياضة بالاقصر 20 شاشة عرض تنقل جميع مباريات كأس العالم بمراكز الشباب الكبري بالمحافظة.
جماهير الأقصر: أداء منتخب مصر امام أوروجواي مقنع.. صور
جماهير الأقصر: أداء منتخب مصر امام أوروجواي مقنع.. صور
جماهير الأقصر: أداء منتخب مصر امام أوروجواي مقنع.. صور
جماهير الأقصر: أداء منتخب مصر امام أوروجواي مقنع.. صور
جماهير الأقصر: أداء منتخب مصر امام أوروجواي مقنع.. صور

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