سبب تسمية الستة من شهر شوال بالأيام البيض

قالت دار الإفتاء، إن الأيام البيض الليالى التى يكتمل فيها القمر ويكون بدرًا، وهى الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر عربى.



وأوضحت «الإفتاء»، أن الأيام البيض سميت بذلك لأن القمر يكون فيها فى كامل استدارته وبياضه؛ فالبياض هنا وصف للياليها لا لأيامها، وإنما وصفت الأيام بذلك مجازًا، وقد جاء وصفها بذلك فى الأحاديث النبوية الشريفة، منها: حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضى الله عنه عَنِ النَّبِى صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «صِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَةَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ».



وأضاف: «أن الأيام الستة من شهر شوال لا تعرف بالأيام البيض فى الإصطلاح الفقهى ولا الشرعى، إلا أن هذا الإطلاق الشائع بين الناس وليس خطأ، فقد سمى النبى صلى الله عليه وسلم بالأيام البيضَ بالغُرِّ، فقال: «إِنْ كُنْتَ صَائِمًا فَصُم الْغُرَّ»، أَى الْبِيضَ، موضحا: فإنَّ الغُرَّة فى اللغة تعنى بياض جبهة الفرس، فيجوز تسمية البياض غرة والغرة بالبياض، ولعل فى تسميتها بالبيض إشارة إلى استحباب صومها فى غُرَر شهر شوال بعد يوم الفطر مباشرة.

