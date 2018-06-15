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محافظات

جماهير الشرقية تعبر عن رضاها بأداء منتخب مصر أمام أوروجواي

الجمعة 15/يونيو/2018 - 05:37 م
صدى البلد
وائل شاهين
شهدت كافيهات محافظة الشرقية، اليوم الجمعة، ازدحامًا جماهيريًا للمواطنين لمشاهدة مباراة المنتخب المصري أمام نظيره اوروجواي، في افتتاح مباريات مصر بالمجموعة الأولى من بطولة كأس العالم بروسيا، والتى انتهت بهزيمة منتخب مصر بهدف نظيف.

وخصصت بعض الكافيهات أماكن للأسر والعائلات التي ترغب في دعم المنتخب المصري، فيما أعلنت بعض الكافيهات سعر دخولها 5 جنيهات فقط بالاضافة الي المشروبات، وقالت بعض الجماهير إنهم راضون عن أداء منتخب مصر رغم الهزيمة.

يذكر أن المنتخب الروسي حقق الفوز على منتخب السعودي بخمسة أهداف دون مقابل في افتتاح مباريات البطولة أمس الخميس.
جماهير الشرقية تعبر عن رضاها بأداء منتخب مصر أمام أوروجواي
جماهير الشرقية تعبر عن رضاها بأداء منتخب مصر أمام أوروجواي
جماهير الشرقية تعبر عن رضاها بأداء منتخب مصر أمام أوروجواي
جماهير الشرقية تعبر عن رضاها بأداء منتخب مصر أمام أوروجواي
جماهير الشرقية تعبر عن رضاها بأداء منتخب مصر أمام أوروجواي

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