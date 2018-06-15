صحيفة بريطانية: استضافة قطر لكأس العالم ستكون أسوأ من روسيا

وصف مراسل صحيفة إندبندنت البريطانية سيمون كالدير استضافة قطر لفعاليات كأس العالم عام 2022، بأنها ستكون أسوأ من استضافة روسيا للنسخة الحالية من المونديال، وقال كالدير ساخرا إن قطر فازت بتنظيم كاس العالم بصورة عادلة، وذلك في إشارة إلى التقارير المختلفة التى تؤكد حصول الدوحة على حق استضافة المونديال عن طريق دفع الرشاوى.



وأوضح المراسل، الجمعة، في موضوع نشرته الصحيفة أن قطر مهما أسرعت في إقامة بنية تحتية لاستيعاب الزائرين لكأس العالم فلن يكون هناك احتمالية لاستيعابهم بشكل كامل وذلك وسط أحاديث كثيرة عن إمكانية بقاءهم في أبوظبي ودبي واضطرارهم للسفر لمسافة 200 ميل من أجل حضور المباريات في قطر.



وأكد الصحفي البريطاني أنه نتيجة للأزمة التى تواجها الدوحة بسبب إعلان دول الرباعي العربي (مصر و السعودية والإمارات و البحرين) قطع العلاقات معها لدعمها الإرهاب فإن الخطوط القطرية محظور عليها استخدام أجواء تلك الدول القريبة لها مما يصعب على المشجعين الوصول بسهولة لقطر، بل أن بعض الرحلات تستغرق حوالي 16 ساعة من أجل الوصول للدوحة مايجعلها أطول رحلة طيران يشهدها كوكب الأرض.