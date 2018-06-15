إيفانكا ترامب توجه رسالة للملك سلمان بن عبد العزيز.. صور

نشرت إيفانكا ترامب صور لها بصحبة الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية السابع، ومجموعة من نساء القيادات السعودية عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام"، وتقدمت إبفنكا بالتهنئة إلى الملك بن سلمان بمناسبة عيد الفطر المبارك وتمنت لهم عيد سعيد ومبارك.



وظهرت إيفانكا في الصور التى نشرتها بإطلالتين مختلفاتين تماما، حيث كانت ترتدي في إحدى الصور بفستان باللون الأزرق المشجر باللون "السيمون"، وفي الصورة الأخرى كانت إطلالتها بسيطة للغاية بفستان باللون الرمادى، وتركت شعرها منسدل على كتفيها في الصورتين.