بوتين يتوجه إلى بيلاروس 19 يونيو الجاري

أعلن القصر الرئاسي الروسي الكرملين اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من المقرر أن يتوجه إلى بيلاروس للمشاركة في المجلس الأعلى لدولة الاتحاد وإجراء محادثات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.



وقال المكتب الصحفي للكرملين في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: " في 19 يونيو الجاري، من المقرر أن يزور بوتين جمهورية بيلاروس في زيارة عمل للمشاركة في جلسة المجلس الأعلى لدولة الاتحاد".



وأضاف البيان أن بوتين سيعقد محادثات مع ألكسندر لوكاشينكو والتي سيتبادل خلالها الزعيمان الآراء حول القضايا الدولية والعلاقات الثنائية الراهنة.