ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

شاهد.. تصد أسطوري من الشناوي ينقذ شباك مصر من هدف محقق

الجمعة 15/يونيو/2018 - 03:46 م
محمد الشناوي
محمد الشناوي
محمد سمير - حسن العمدة
تصدى محمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر لتسديدة كافاني مهاجم منتخب أورجواى فى المباراة التى تجمع بينهم ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية من كأس العالم برسويا.

وأنقذ الشناوى مرمى منتخب مصر من هدف محقق بتصد أسطورى فى الدقيقة 82 من عمر الشوط الثاني الذي شهد إصابة طارق حامد لاعب المنتخب خروجه ونزول سام مرسى بديلا له فى الدقيقة 50 .

ويلعب المنتخب المصري، في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات روسيا "الدولة المستضيفة"، وأوروجواي، والسعودية.

وكان الدب الروسي، قد افتتح المونديال بالفوز على الأخضر السعودي، بخماسية نظيفة، على ملعب لوجنيكي في العاصمة موسكو.

ترشيحاتنا

شاهد.. حمام سباحة للأطفال داخل حديقة الحيوان

إعادة صلاة عيد الفطر باستاد سوهاج 3 مرات لهذا السبب..فيديو

شاهد.. الشناوى ينقذ مصر من انفراد سواريز و حامد يخرج مصابا

خالد بيومي عن مباراة مصر وأوروجواي: شوط أول رائع تنظيميا

توقعات عمرو أديب لنتيجة مباراة مصر واوروجواي

شاشات بمركز شباب محمد صلاح لمتابعة مباراة مصر واوروجواي

مباراة مصر واوروجواى..الفراعنة يفرضون التعادل السلبي على السيليستي بالشوط الأول..فيديو

مصر واوروجواي .. ضربة موجعة للفراعنة فى أولى مبارياته بكأس العالم ..فيديو

فيفا يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده الـ27 اليوم

مبارة مصر واوروجواى .. السيليستى يهزم الفراعنة بهدف قاتل فى المونديال..فيديو

السيسي للرئيس الصومالي : استمرار موقف مصر الداعم للصومال

الرئيس السيسى يؤدى صلاة عيد الفطر مع أبناء الشهداء .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

35 صورة في ملخص الشوط الأول بين مصر واورجواي

شاهد.. الجماهير المصرية تحتشد لمتابعة لقاء أوروجواي

شاهد.. توافد الجماهير لمركز شباب الجزيرة لمشاهدة مباراة مصر وأوروجواى

شاهد.. كرنفالات وفراعنة في مدرجات مباراة مصر و اوروجواي

يوسف الشريف وزوجته يشجعان المنتخب بطريقتهما..صور

فيديو

شاهد .. ملخص وهدف مباراة مصر وأوروجواي
مبارة مصر واوروجواى .. السيليستى يهزم الفراعنة بهدف قاتل فى المونديال..فيديو
شاهد .. رد فعل محمد صلاح بعد هدف تقدم اوروجواى فى شباك مصر
مباراة مصر واوروجواى .. "خوسيه" يحرز هدفا قاتلا فى مرمى الفراعنة..فيديو
شاهد.. تصد أسطوري من الشناوي ينقذ شباك مصر من هدف محقق

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟