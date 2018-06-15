شاهد.. تصد أسطوري من الشناوي ينقذ شباك مصر من هدف محقق

تصدى محمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر لتسديدة كافاني مهاجم منتخب أورجواى فى المباراة التى تجمع بينهم ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية من كأس العالم برسويا.



وأنقذ الشناوى مرمى منتخب مصر من هدف محقق بتصد أسطورى فى الدقيقة 82 من عمر الشوط الثاني الذي شهد إصابة طارق حامد لاعب المنتخب خروجه ونزول سام مرسى بديلا له فى الدقيقة 50 .



ويلعب المنتخب المصري، في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات روسيا "الدولة المستضيفة"، وأوروجواي، والسعودية.



وكان الدب الروسي، قد افتتح المونديال بالفوز على الأخضر السعودي، بخماسية نظيفة، على ملعب لوجنيكي في العاصمة موسكو.