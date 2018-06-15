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كأس العالم

شاهد.. وزير الرياضة يتفقد مركز شباب باب الشعرية

الجمعة 15/يونيو/2018 - 03:54 م
صدى البلد
ريهام بكير

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مركز شباب باب الشعرية ضمن زيارته الميدانية التي يقوم بها اليوم لعدد من مراكز الشباب بمحافظة القاهرة.

رافق الوزير خلال الجولة محمد سويلم مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ونبيل بوليس عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة مركز شباب باب الشعرية وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

واطمأن الوزير على كافة التجهيزات المتعلقة بشاشة العرض المقامة بالمركز لمشاهدة مباريات كأس العالم لكرة القدم بروسيا مجانا.

كما قام الوزير بتفقد حمام السباحة بالمركز والملعب الخماسي، مستمعا لشرح من قبل رئيس مجلس إدارة المركز حول الأنشطة المقدمة للأعضاء.

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