السيسي للرئيس الصومالي : استمرار موقف مصر الداعم للصومال

قدم الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو خالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا لمصر وشعبها كل الخير والتقدم والازدهار، وللحكومة المصرية الجديدة التوفيق والنجاح.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس الصومالي اليوم الجمعة بالرئيس السيسي.



وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن خالص تقديره للرئيس الصومالى، داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على دولة الصومال الشقيقة وعلى الأمتين العربية والاسلامية باليُمن والخير والبركات.



كما تناول الاتصال آخر تطورات الأوضاع في الصومال، حيث استعرض الرئيس الصومالى الخطوات التى تقوم بها بلاده لمكافحة الإرهاب، معربًا عن حرص بلاده على استمرار التنسيق والتشاور مع مصر إزاء مختلف القضايا. وقد أشار الرئيس من جانبه إلى قوة العلاقات التي تربط بين مصر والصومال، مؤكدًا استمرار موقف مصر الداعم للصومال، ومعربًا عن حرص مصر على مواصلة تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائى بين البلدين.