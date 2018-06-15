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كأس العالم

مباراة مصر واوروجواى .. "خوسيه" يحرز هدفا قاتلا فى مرمى الفراعنة..فيديو

الجمعة 15/يونيو/2018 - 03:53 م
صدى البلد
يسري غازي - حسن العمدة
أحرز خوسيه ماريا خمنيس لاعب منتخب اوروجواى الهدف الأول فى الدقيقة 89 الهدف الأول فى مرمى منتخب مصر من ضربة رأسية فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد ايكاترينبرج أرينا فى إطار منافسات المجموعة الأولى بنهائيات مونديال روسيا.

بدأ اللقاء بمرحلة جس النبض واعتمد لاعبو الفراعنة على الالتزام الدفاعى والضغط من منتصف الملعب على لاعبي السيليستى بالتزامن مع اقتناص الهجمات المرتدة.

وتمكن على جبر من إيقاف إحدى الهجمات التى قادها لويس سواريز فى الدقيقة الثانية ونجح فى إبعاد الكرة من أمام منطقة الجزاء وتعرض كافانى للإصابة فى الدقيقة الثالثة عقب اصطدامه بمحمود حسن تريزيجيه.

وكاد أحمد حجازى فى الدقيقة الخامسة أن يتسبب فى هجمة مرتدة لصالح أوروجواى لدى تمريره كرة خاطئة كاد يخطفها أحد لاعبى المنافس أمام منطقة الجزاء.

وسدد كافانى كرة قوية من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة الثامنة تصدى لها ببراعة محمد الشناوى حارس الفراعنة الكبار ونجح الثنائى عمرو وردة وتريزيجيه فى إزعاج دفاعات اوروجواى من خلال التحركات الواعية والمهارات الفردية.

وتصدى حارس اوروجواى لتسديدة خطيرة من تريزيجيه فى الدقيقة 11 لدى تسلمه كرة ارسلها محمد الننى داخل منطقة الجزاء لتضيع على الفراعنة فرصة تسجيل هدف أول.

استهل لاعبو الفراعنة الشوط الثانى بضغط على المنافس ونجح محمد الشناوى حارس المنتخب فى إبعاد كرة خطيرة سددها لويس سواريز فى الدقيقة 46 بعدما نجح نجم أوروجواي فى وضع أحمد حجازى مدافع منتخب مصر فى الظهر وسدد الكرة قوية.

وسقط طارق حامد فى الدقيقة 48 على الأرض بعدما سدد الكرة خارج الملعب واصطحبه الدكتور محمد ابوالعلا لتلقى العلاج واضطر الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب الفراعنة الى الدفع باللاعب سام مرسي بديلا عنه فى الدقيقة 49 فى تغيير إضطراري.

وشكل تريزيجيه وعبدالله السعيد خطورة هجومية على دفاعات أوروجواي بالدقيقة 50 وسدد تريزيجيه كرة ضعيفة تمر الى جوار مرمى السيليستى بالدقيقة 55.

ودفع مدرب مصر باللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" فى الدقيقة 62 بدلا من مروان محسن من أجل تفعيل النواحي الهجومية وسدد احمد فتحى قذيفة صاروخية أمسك بها حارس أوروجواي بصعوبة فى الدقيقة 72 ونجح حارس مصر فى منع هدف محقق اثر انفراد لويس سواريز بمحمد الشناوى داخل منطقة الجزاء وأمسك الكرة من أمام أقدامه.

وقاد كهربا هجمة خطيرة لمنتخب مصر فى الدقيقة 81 ومرر الكرة الى محمد الننى داخل منطقة الجزاء سددها بقوة تعلو عارضة حارس أوروجواي ودفع مدرب الفراعنة باللاعب رمضان صبحى بديلا عن عمرو وردة فى الدقيقة 82.

وتصدى محمد الشناوى حارس الفراعنة لتسديدة صاروخية من ادينسون كافاني ليمنع هدفا محقق لصالح أوروجواي فى الدقيقة 83 واحتسب حكم اللقاء ضربة حرة لصالح كافانى عقب عرقلته من قبل احمد فتحى امام منطقة الجزاء بالدقيقة 87 سددها نفس اللاعب تصطدم بالعارضة وتمنع هدف محقق.








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