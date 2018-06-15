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كأس العالم

شاهد .. رد فعل محمد صلاح بعد هدف تقدم اوروجواى فى شباك مصر

الجمعة 15/يونيو/2018 - 03:54 م
محمد صلاح
محمد صلاح
محمد سمير - حسن العمدة
صدم محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول بعد إحراز منتخب أوروجواي هدف التقدم فى المباراة التى تجمع بينهم ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية من كأس العالم بروسيا.

أحرز خوسيه ماريا خمنيس لاعب منتخب أوروجواي الهدف الأول فى الدقيقة 89 الهدف الأول فى مرمى منتخب مصر من ضربة رأسية .

ويلعب المنتخب المصري، في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات روسيا "الدولة المستضيفة"، وأوروجواي، والسعودية.

وكان الدب الروسي، قد افتتح المونديال بالفوز على الأخضر السعودي، بخماسية نظيفة، على ملعب لوجنيكي في العاصمة موسكو.

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