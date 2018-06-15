أشرف صبحي يتفقد المركز الأوليمبي عقب متابعته لمباراة مصر وأوروجواي

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المركز الأوليمبي بالمعادي ، في ختام زيارته التي قام بها اليوم لعدد من المنشآت الشبابية والرياضية،



وتوجه صبحي لتفقد الصالات المغطاة بالمركز والملعب الرئيسي، وفندق الإقامة وحمام السباحة.



وقام الوزير بمشاهدة جزء من مباراة المنتخب المصرى أمام منتخب الأوروجواي في منافسات كأس العالم لكرة القدم بروسيا.



وتوفر وزارة الشباب والرياضة عدد 2 شاشة عرض بالمركز الأوليمبي لاتاحة الفرصة أمام الجماهير المصرية من قاطني المنطقة المحيطة بالمركز لمشاهدة مباريات كأس العالم بالمجان داخل المركز.