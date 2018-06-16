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برلمان

برلمانى: تكافل وكرامة له دور في تخفيف الأعباء عن المواطنين

السبت 16/يونيو/2018 - 08:10 ص
مشروع تكافل وكرامة
مشروع تكافل وكرامة
أمينة الدسوقى
قال النائب نبيل شاهين عضو مجلس النواب، إن مشروع تكافل وكرامة له دور محورى وكبير فى تخفيف الأعباء عن محدودى الدخل، وخاصة فى ظل ارتفاع الأسعار التى تشهدها الأسواق خلال الفترة الحالية.

وتابع شاهين فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الإجراءات الحماية الإجتماعية التى يتم اتخاذها وعلى رأسها تكافل وكرامة يمثل عصب الإقتصاد المصري، والأمل الوحيد لمصر التى تعانى من غلاء الأسعار، لافتا إلى أن زيادة المعاشات والمرتبات كانت جيدة بالنسبة للحالة الإقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.

وأشار إلى أن المواطن يطالب بزيادة فى المرتبات لتتماشى مع ظروفه المعيشية.

وقرر مجلس النواب، تخصيص مبلغ 4 مليارات جنيه إضافية لصالح زيادة مرتبات العاملين بالدولة لإضافتها على العلاوة الاستثنائية التي سيتم منحها للموظفين، فضلًا عن رفع الحد الأدنى للمعاش لـ150 جنيهًا بدلا من 125 جنيهًا.

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