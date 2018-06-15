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برلمان

المغازي: عيد الفطر الحالي بطعم النصر للرئيس والحكومة الجديدة

الجمعة 15/يونيو/2018 - 04:05 م
الرئيس السيسي ومصطفى
الرئيس السيسي ومصطفى مدبولي
أحمد أيمن
هنأ النائب يسري المغازي وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، الرئيس السيسي وحكومة د. مصطفى مدبولي والقوات المسلحة والشعب المصري بحلول عيد الفطر المبارك متمنيا من الله أن يديم الاستقرار والامان في الوطن.

وأشار المغازي في بيان له، ان مصر تحت حكم الرئيس السيسي قادرة على تحقيق ما تصبوا اليه من آمال، وهزيمة كل التحديات والوقوف بقوة في وجه الإرهاب الغادر والمؤامرات الجبانة، مؤكدا أن العيد الحالي عيد بطعم النصر والاستمرار في المسيرة من أجل الوطن.

وأشاف أنه يأتي في وقت أدت فيه الحكومة الجديدة برئاسة د. مصطفى مدبولي اليمين الدستورية امام الرئيس السيسي لتواصل استكمال مهمة الاصلاح وتنفيذ البرنامج الشامل للتنمية، مستطردا: "هنيئا للمصريين وللقيادة السياسية الحكيمة بالعيد ويارب دوما في اعياد وانتصارات تحت حكم الرئيس السيسي".

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