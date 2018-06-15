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كأس العالم

شاهد .. ملخص وهدف مباراة مصر وأوروجواي

الجمعة 15/يونيو/2018 - 04:19 م
مباراة مصر واورجواى
مباراة مصر واورجواى
يسري غازي
حقق منتخب أوروجواي فوزا صعبا على منتخب مصر بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد ايكاترينبرج أرينا فى إطار منافسات المجموعة الأولى بنهائيات مونديال روسيا.

أحرز هدف منتخب أوروجواي الوحيد فى اللقاء خوسيه ماريا خيمينيز فى الوقت القاتل من عمر اللقاء.

نجح الفراعنة الكبار فى تضييق المساحات على المنافس وفشل الثنائى كافاني وسواريز فى تهديد مرمى محمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر وخرج الشوط الأول بالتعادل السلبي فى ظل أداء رجولى للمنتخب المصرى.

ظهر محمد الننى بقوة فى منتصف الملعب وكان رمانة الميزان بجانب طارق حامد واستطاع ارسال كرات الى داخل منطقة الجزاء الى جانب اتباع اسلوب الضغط المتقدم على لاعبى السيليستى.

تألق محمد الشناوى فى الزود عن مرماه وتصدى للعديد من الفرص الخطيرة للاعب لويس سواريز كما شكل الثنائى عمرو وردة ومحمود حسن "تريزيجيه" خطورة على دفاعات المنافس.

تأثر لاعبو الفراعنة بالإجهاد البدنى فى الشوط الثاني وشهد خروج إجبارى للاعب طارق حامد ونزول سام مرسي بديلا عنه متأثرا بالإصابة التى لحقت به وبنزول محمود عبدالمنعم كهربا شهد تحولا هجوميا فى بعض الفترات لصالح منتخب مصر ووصلوا إلى منطقة جزاء المنافس.

واستطاع خوسيه خيمينيز ان يسجل هدفا قاتلا فى اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء من رأسية قوية تسكن الشباك في ظل اعتماد اوروجواى على الكرات الثابتة لتهديد مرمى الفراعنة.



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