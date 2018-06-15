مباراة مصر و اوروجواي .. محمد الشناوي man of the match

حصل محمد الشناوي حارس مرمي منتخب مصر علي لقب " man of the match" رجل المباراة في لقاء مصر واورجواي حيث تألق الحارس في تصدي العديد من التسديدات الصعبة لنجوم السيليستي وحماية الشباك نظيفة حتي الدقيقة 89 والذي احرز فيها المنافس هدف من ضربة ثابتة.



وأنقذ الشناوى مرمى منتخب مصر من انفراد لسواريز ، وتسديدات قوية لكافاني ليحمي شباكه من أهداف محققة لا تصد ولا ترد ، حتي الدقائق الاخيرة ثم نجح اوروجواي في تسجيل هدف قاتل لتنتهي المباراة لصالحه بهدف نظيف



ويلعب المنتخب المصري، في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات روسيا "الدولة المستضيفة"، وأوروجواي، والسعودية.



وكان الدب الروسي، قد افتتح المونديال بالفوز على الأخضر السعودي، بخماسية نظيفة، على ملعب لوجنيكي في العاصمة موسكو.



