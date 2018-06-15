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كأس العالم

شاهد .. أول رد فعل للرئيس السيسي على مباراة مصر وأوروجواي

الجمعة 15/يونيو/2018 - 04:20 م
صدى البلد
سلمى عبد الناصر
أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأداء المنتخب المصري أمام أوروجواي في مباراة اليوم ضمن مباريات المجموعة الأولى من مباريات كأس العالم والتي حسمها منتخب اوروجواي لصالحه.

ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبر تويتر تدوينة تضمنت :" فخور بالأداء الرجولى لأبناء المنتخب الوطنى وواثق فى قدراتهم على تحقيق الفوز فى المباريات القادمة، ادعم منتخب مصر".

ونجح منتخب اوروجواي في حسم المباراة لصالحه بإحرازه هدف في شباك المنتخب المصري في الدقيقة 89 من المباراة، بعدما استطاع المنتخب المصري بأدائه ان يحفظ شباكه نظيفة من اية أهداف وانتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي مع منتخب أوروجواي بدون أهداف.

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