الحزن يخيم على أهالي قرية صلاح بسبب خسارة منتخب مصر

شهدت قرية نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية مسقط رأس محمد صلاح الفرعون المصري محترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي مساء اليوم حالة من الحزن بسبب خسارة منتخب مصر امام نظيره منتخب الاورجواني بنتيجه صفر _ 1.



وطالب أهالي القرية هيكتور كوبر مدير الفني للمنتخب بالضرورة الدفع ب"صلاح" في باقي مباريات الدور الاول في بطولة كأس العالم بروسيا 2018 م.



جدير بالذكر ان منتخب مصر الوطني قد ادي مباراة بطولية أمام نظيره الاورجواني طوال فترات المباراة.