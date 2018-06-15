محافظ الشرقية يكلف بخفض رسوم ألعاب الاطفال بحديقة الحيوان..صور

شارك اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية المواطنين من مختلف الفئات العمرية من قرى ومراكز ومدن المحافظة إحتفالاتهم بعيد الفطر المبارك بحديقة الحيوان بمدينة الزقازيق وقدم التهنئة للمواطنين متمنيًا لهم قضاء أوقات سعيدة داخل الحديقة و الإستمتاع بمشاهدة الحيوانات الموجودة بها وطالبهم بالحفاظ على نظافة الحديقة وإلقاء القمامة في الصناديق المخصصة لها .



كما حرص محافظ الشرقية على مصافحة الأطفال وهنأهم بالعيد وقرر خفض الرسوم المقررة على الألعاب المخصصة للأطفال داخل الحديقة خلال أجازة عيد الفطر تيسيرًا عليهم و لإتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد ممكن من الأطفال و الإستمتاع بالألعاب الموجودة داخل الحديقة لإدخال البهجة و السرور في نفوس الأطفال الزائرين .



كما أوصى المحافظ مدير الحديقة بتسهيل جميع الإجراءات اللازمة لدخول المواطنين الحديقة وقضاء يوم ترفيهي يستمتعون به وسط أهليهم وذويهم .