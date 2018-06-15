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ديني

الإفتاء توضح متى يبدأ صيام الأيام البيض

الجمعة 15/يونيو/2018 - 06:02 م
متى يبدأ صيام الأيام
متى يبدأ صيام الأيام البيض
محمد صبري عبد الرحيم
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يُستحب صيام ستة أيام من شوال متتابعة في أوله، بعد يوم العيد –فلا يجوز صوم يوم العيد-؛ لما في ذلك من المسارعة إلى الخير، وإن حصلت الفضيلة بغيره.

وأوضحت «الإفتاء» في فتوى لها، أنه يجوز للشخص صيام ستة أيام من شوال متفرقة، وكذلك يجوز له تأخيرها، وعدم صيامها في أول شوال - بدءًا من اليوم التالي ليوم العيد-، بمعنى أنه في حال فرَّقها أو أخَّرها عن شوال جاز له ذلك، وكان فاعلًا لأصل هذه السُنة؛ لعموم الحديث وإطلاقه.

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