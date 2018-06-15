ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

ضعي هذا السكراب على جسدك وتمتعي بجسم ناعم مثل الاطفال

الجمعة 15/يونيو/2018 - 07:31 م
سكراب للجسم
سكراب للجسم
آية التيجي
بمناسبة قدوم أيام العيد يمكن ان تقومي بعمل سكرب لجسمك في العيد لكي تجددي خلايا البشرة، حيث ان السكرب يقوم بتفتيح البشرة وينعمها، بالإضافة إلى أنه يخلصك من الجلد الميت ويعطي البشرة نضارة لا تصدق.

وإذا كنتي تريدين معرفة افضل انواع السكراب التي يمكنها أن تعطيك نتائج مذهلة فعليك باتباع الوصفة بشكل مماثل ومظبوط، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

المكونات:
معالق سكر
معلقتين عسل
عصير نص لمونه
باكيت شاي اخضر مفتوح

طريقة التحضير:
قومي بفتح باكت الشاي ووضع جميع المكونات على بعضها البعض لتحصلي على عجينة متماسكة.

طريقة الاستعمال:

1- في البداية لكي تحصلي على افضل النتائج عليكي بوضع جسمك في ماء دافئ لمدة ربع ساعة، وذلك حتى تقومي بفتح مسام الجسم.

2- ضعي السكراب وقومي بتدليك الجسم بالكامل، وقومي بتدليك الجسم بطريقة بيديكي.

3- استخدمي ليفة عادية وقومي بتدليك الجسم بحركات دائرية على جميع جسمك، واتركيه لمدة عشر دقائق.

4- قومي بغسل الجسم بمياه فاترة أو دافئة.

5- قومي بتجفيف بشرتك بشكل جيد، وضعي اى نوع زيت مخصص للجسم الاطفال وقومي بدهن الجسم بالكامل.

ترشيحاتنا

شاهد.. كواليس مهمة من مباراة مصر و اوروجواي في المونديال

تعرف على تعليق عمرو دياب على مباراة مصر وأوروجواي

شاهد... احتفال الغارمات بالإفراج عنهن بتوجيهات الرئيس السيسي

وفاة والد مطرب 3 دقات

تعليق أحمد موسى على مباراة مصر و أوروجواي

الفيفا عن مباراة مصر واوروجواي: أداء مقنع من منتخب الفراعنة

كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور

شاهد .. أول رد فعل للرئيس السيسي على مباراة مصر وأوروجواي

بوتين يغيب عن مباراة مصر وروسيا.. لهذا السبب

ميدو بعد الهزيمة من أوروجواي : تأهل مصر ما زال ممكنا

خطأ فادح لموقع بطولة كأس العالم في مباراة مصر وأوروجواي

فيفا يفتح التحقيق في مباراة مصر وأوروجواي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختاري إطلالة الميتالك خلال العيد .. صور

ذهول بين مشجعى مصر بعد تسجيل خمينيز هدف اوروجواي..صور

شاهد.. أكثر إطلالات النجمات جدلا خلال شهر رمضان

كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور

حملة اكتشف مصر في ملاعب مباريات كأس العالم ٢٠١٨ .. صور

فيديو

بجودة عالية .. شاهد مباراة إسبانيا والبرتغال
شاهد.. مشجع منفعلا على كوبر: نزل صلاح وابعده عن الاحتكاكات
مشاهدة مباراة إسبانيا والبرتغال .. بث مباشر
شاهد.. كواليس مهمة من مباراة مصر و اوروجواي في المونديال
بث مستمر.. مواجهة البرتغال وإسبانيا في كأس العالم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟