ضعي هذا السكراب على جسدك وتمتعي بجسم ناعم مثل الاطفال

بمناسبة قدوم أيام العيد يمكن ان تقومي بعمل سكرب لجسمك في العيد لكي تجددي خلايا البشرة، حيث ان السكرب يقوم بتفتيح البشرة وينعمها، بالإضافة إلى أنه يخلصك من الجلد الميت ويعطي البشرة نضارة لا تصدق.



وإذا كنتي تريدين معرفة افضل انواع السكراب التي يمكنها أن تعطيك نتائج مذهلة فعليك باتباع الوصفة بشكل مماثل ومظبوط، وإليكم الوصفة بالتفصيل..



المكونات:

معالق سكر

معلقتين عسل

عصير نص لمونه

باكيت شاي اخضر مفتوح



طريقة التحضير:

قومي بفتح باكت الشاي ووضع جميع المكونات على بعضها البعض لتحصلي على عجينة متماسكة.



طريقة الاستعمال:



1- في البداية لكي تحصلي على افضل النتائج عليكي بوضع جسمك في ماء دافئ لمدة ربع ساعة، وذلك حتى تقومي بفتح مسام الجسم.



2- ضعي السكراب وقومي بتدليك الجسم بالكامل، وقومي بتدليك الجسم بطريقة بيديكي.



3- استخدمي ليفة عادية وقومي بتدليك الجسم بحركات دائرية على جميع جسمك، واتركيه لمدة عشر دقائق.



4- قومي بغسل الجسم بمياه فاترة أو دافئة.



5- قومي بتجفيف بشرتك بشكل جيد، وضعي اى نوع زيت مخصص للجسم الاطفال وقومي بدهن الجسم بالكامل.