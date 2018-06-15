130 رجل إنقاذ في رأس البر.. وتوزيع أكياس قمامة على الزائرين

استقبل مصيف راس البر بمحافظة دمياط مالايقل عن مليون مصطاف في اليوم اليوم الاول لاجازة عيد الفطر المبارك، حيث ازدحمت بوابه راس البر بالمئات من السيارات القادمه لراس البر من داخل المحافظة وعدد من المحافظات المجاورة منذ صباح اليوم وامتلات الشواطئ بالمصطافين.



وأعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، حالة الطوارئ لاستقبال عيد الفطر، حيث تم تجهيز جميع الشواطئ ووضع اللوحات الارشادية ونشر 130 رجل إنقاذ على شواطيء راس البر.



كما تم رفع الاشغالات من شارع النيل ومن الشوارع الرئيسية بالمصيف وبمنطقة الشواطئ.



من جانبه صرح مجدى خاطر رئيس مجلس مدينة راس البر، بأنه تم نشر رجال الانقاذ بشواطئ رأس البر، وتوزيع أكياس قمامة على الزائرين عند مدخل راس البر وحثهم على الاهتمام بنظافة الشاطئ والشوارع.

