محافظ سوهاج يستقبل المهنئين بعيد الفطر في نادي الشرطة

استقبل الدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج اليوم بنادى ضباط الشرطة الشرقي، المهنئين الذين توافدوا لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وحرص عدد كبير من مختلف الطوائف والقطاعات على الحضور وتقديم التهنئة حيث استقبل المحافظ اعضاء مجلس النواب عن محافظة سوهاج والتنفيذيين من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية ورجال الدين الاسلامى والمسيحى وممثلى الاحزاب السياسية والحركات الشبابية والمجلس القومى للمرأة والشخصيات العامة.



وقدم المحافظ التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقوات المسلحة والشرطة والشعب المصري عامة وأبناء سوهاج خاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيا ان يديم الله على مصرنا الغالية نعمة الامن والامان والاستقرار وان يعيد علينا تلك الايام بالخير واليمن والبركات .