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ديني

مفتي الجمهورية: الصحابة اجتهدوا فى جمع القرآن

السبت 16/يونيو/2018 - 09:47 ص
صدى البلد
محمد شحتة
قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إنه فى إحدى المعارك قتل كثير من الصحابة ممن حفظوا القرآن الكريم، فخاف بعض الصحابة وجاءوا إلى سيدنا أبى بكر الصديق لعرض القضية وهى جمع القرآن الكريم بعد وفاة حفظته حتى لا يضيع القرآن.

وأضاف علام، فى لقائه على فضائية "الناس"، أن الصحابة اجتهدوا فى المسألة ولم يقولوا: كيف نفعل ما لم يفعله رسول الله من قبل؟ حيث وجدوا أن هذا الأمر فيه الخير وفيه ما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وتناقشوا مع سيدنا أبى بكر وسيدنا عمر واجتمعوا على جمع القرآن.

وأشار إلى أن عملية نسخ القرآن فى مصاحف تمت فى عهد سيدنا عثمان بن عفان، منوها بأن عدم فعل النبي لأمر معين لا يدل على الحظر أو المنع.

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