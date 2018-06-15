البرلمان يهنئ الشعب والرئيس والحكومة بعيد الفطر.. عبدالعال: استكملوا بناء دولة حديثة قوامها الإنسان.. ووكيل النواب: يجب ألا ننسى شهداء الجيش والشرطة

وكيل النواب يشيد بالتماسك بين الشعب والقيادة السياسية

عيد الفطر الحالي بطعم النصر للرئيس والحكومة الجديدة



هنأ نواب البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد الفطر، معربين عن ثقتهم في القيادة السياسية الحالية والشعب في تحقيق التنمية ودحر الإرهاب.



وكانت البداية من رئيس مجلس النواب، الذي بعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس السيسي، قائلا فيها: "ونحن نتأهب لاستقبال عيد الفطر المبارك، يكون من دواعي سروري وغبطتي أن أتوجه إليكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس النواب بأسمى آيات التهاني وأطيب الأماني أن يكون هذا العيد السعيد مدخلًا لارتقاء مصر وشعبها بقيادتكم الواعية أعلى مراتب السعادة، وهي بالغة إياها بإذن الله".



وتابع: "وإنه لمن حسن الطالع أن يأتي احتفالنا بعيد الفطر المبارك في بداية تحملكم مسئولية الحكم التي أودعكم أمانتها شعب مصر العظيم لنستكمل معكم ما بدأتموه من بناء دولة حديثة قوامها الإنسان، ونحصد معكم ثمرة ما زرعتموه، واجتثاث الإرهاب من أرض مصر الطيبة".



وأضاف أخيرًا: "داعين المولى عز وجل أن يكلل مسعاكم في حفظ أمن مصر واستقرارها بالنجاح، وأن يتم الله عليها نعمته ليبلغ شعبها بقيادتكم مرفأ الأمن والأمان، حفظكم الله ووقاكم من كل سوء.. وكل عام وأنتم بخير".



بدوره قدم النائب سليمان وهدان، وكيل البرلمان، تهنئة إلى الشعب المصري والرئيس السيسي والمهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وجميع أعضاء السلطة التنفيذية والتشريعية بمناسبة عيد الفطر.



وأعرب وهدان في بيان صحفي له، عن ثقته في الخطوات التي تسير فيها مصر، متمنيا التوفيق والسداد والرخاء والازدهار والأمن والأمان للوطن والمواطنين وأن تظل راية مصر مرفوعة خفاقة.



وأكد "وكيل النواب" أن التماسك بين الشعب والقيادة السياسية خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي كفيل بوضع مصر في مصاف الدول الاقتصادية الكبرى وتحقيق طموحات الشعب المصرى.



وأضاف "وهدان" أنه في هذه الأيام المباركة والأعياد يجب ألا ننسى شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة والغالى والنفيس من أجل الوطن الغالى مصر".



في سياق متصل، هنأ النائب يسري المغازي وكيل لجنة الاسكان بالمجلس، الرئيس وحكومة مدبولي والقوات المسلحة والشعب المصري بحلول عيد الفطر المبارك متمنيا من الله أن يديم الاستقرار والامان في الوطن.



وأشار المغازي في بيان له، ان مصر تحت حكم الرئيس السيسي قادرة على تحقيق ما تصبوا اليه من آمال، وهزيمة كل التحديات والوقوف بقوة في وجه الإرهاب الغادر والمؤامرات الجبانة، مؤكدا أن العيد الحالي عيد بطعم النصر والاستمرار في المسيرة من أجل الوطن.



وأضاف أنه يأتي في وقت أدت فيه الحكومة الجديدة برئاسة د. مصطفى مدبولي اليمين الدستورية امام الرئيس السيسي لتواصل استكمال مهمة الاصلاح وتنفيذ البرنامج الشامل للتنمية، مستطردا: "هنيئا للمصريين وللقيادة السياسية الحكيمة بالعيد ويارب دوما في اعياد وانتصارات تحت حكم الرئيس السيسي".