مصرع سائق توك توك في تصادم بالدقهلية.. صور
الجمعة 15/يونيو/2018 - 05:44 م
مصرع سائق توك توك فى تصادم بالدقهلية
لقى سائق توك توك مصرعه وأصيب آخران في حادث تصادم مع سيارة ملاكى أمام قرية الأحمدية في منية النصر.
تلقى اللواء محمد حجي مدير امن الدقهلية اخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي رقم 3914 د ن ط وتوك توك أمام قريه الحمديه مما أدي لمصرع سائق التوك توك السعيد ابراهيم سيد احمد 40 عاما وإصابة مهاب سعد البسيوني 17 عاما وعثمان رمضان عثمان 17عاما.
وتم نقل المتوفى والمصابين لمستشفى منية النصر وجاري استخراج تصريح الدفن.