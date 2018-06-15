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حوادث

مصرع سائق توك توك في تصادم بالدقهلية.. صور

الجمعة 15/يونيو/2018 - 05:44 م
مصرع سائق توك توك
مصرع سائق توك توك فى تصادم بالدقهلية
همت الحسينى
لقى سائق توك توك مصرعه وأصيب آخران في حادث تصادم مع سيارة ملاكى أمام قرية الأحمدية في منية النصر.

تلقى اللواء محمد حجي مدير امن الدقهلية اخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي رقم 3914 د ن ط وتوك توك أمام قريه الحمديه مما أدي لمصرع سائق التوك توك السعيد ابراهيم سيد احمد 40 عاما وإصابة مهاب سعد البسيوني 17 عاما وعثمان رمضان عثمان 17عاما.

وتم نقل المتوفى والمصابين لمستشفى منية النصر وجاري استخراج تصريح الدفن.
مصرع سائق توك توك في تصادم بالدقهلية.. صور
مصرع سائق توك توك في تصادم بالدقهلية.. صور
مصرع سائق توك توك في تصادم بالدقهلية.. صور
مصرع سائق توك توك في تصادم بالدقهلية.. صور
مصرع سائق توك توك في تصادم بالدقهلية.. صور

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