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برلمان

نائب سوهاج يحصل على 40 مليون جنيه لدعم مستشفى جهينة

السبت 16/يونيو/2018 - 12:59 ص
النائب خالد صالح
النائب خالد صالح أبو زهاد
أحمد أيمن
حصل النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، على موافقة وزارة التخطيط والمتابعة بمنح مستشفى جهينة المركزي 40 مليون جنيه ضمن الموازنة العامة الجديدة للدولة لعام 2019/2018.

وقال أبو زهاد في بيان صحفي له، إن مستشفى جهينة يخدم أكثر من نصف مليون مواطن في جهينة والمراكز المجاورة لها، وتحتاج إلى العديد من الأجهزة الطبية والغرف المجهزة ﻹسعاف أهالي سوهاج، مشيرا إلى أن مستشفى جهينة يخدم الطريق الصحراوي الغربي ولذلك يحتاج إلى دعم كبير من الدولة.

وأضاف النائب أن محافظة سوهاج أكثر محافظة على مستوى مصر تعاني من فقرة الخدمات وخاصة الخدمات الصحية، كما تعتبر من أفقر محافظ الصعيد لذلك يجب أن تعمل الحكومة على توفير الخدمات الصحية للمحافظة بشكل كاف، مؤكدا أنه طالب بضرورة مضاعفة الميزانية المعتمدة لدعم الصحة بسوهاج خلال مناقشة الموازنة، خاصة أن سوهاج هي أفقر محافظات مصر.

ونوه إلى أنه قدم العديد من طلبات الإحاطة لوزير الصحة بضرورة رفع تصنيف مستشفى جهينة المركزي إلى مستشفى عام، بعد توفير الاشتراطات المطلوبة لتحويلها لمستشفى عام، مؤكدا أن الدولة صرفت أموال طائلة على مستشفى جهينة المركزي تحت الإنشاء، وتم عمل جميع الاشتراطات لتحويلها لمستشفى عام، وعدم رفع تصنيف المستشفى يعتبر إهدار للمال العام.

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