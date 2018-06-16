ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

إحالة قانوني سرقة الدعم والبناء علي الأراضى الزراعية للجان المختصة

السبت 16/يونيو/2018 - 06:00 ص
البرلمان
البرلمان
أحمد أيمن
أعلن النائب سليمان فضل العميري عضو مجلس النواب عن مطروح، إحالة المقترح بقانون الخاص بسارقى الدعم للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمراجعة وضبط الصياغة وذلك بعد موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى عليه، كما تم إحالة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء بما فيها الأراضي الزراعية للجنة الإسكان بعد موافقة "اقترحات البرلمان" عليه أيضا، متمنيا إقرارهما فيما تبقى من دور الانعقاد الحالي.

وأوضح العميرى، فى بيان له، أن الدعم الحكومي الموجه للفقراء يفتح باب الفساد ويتربح منه المتاجرون والمتلاعبون بقوت الغلابة، وآلية السرقة فى المنظومة الجديدة تتم عبر عدة عمليات، متابعا: تضمن المقترح بقانون تغليظ عقوبة سارقى الدعم بكافة أشكاله وألوانه.

وأضاف أن المادة المقترحة جاءت كالتالي: "أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب كل من قام بسرقة مخصصات الدعم الحكومى ويحصل عليه بشكل غير قانونى وهو غير مستحق بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز المليون الجنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كانت المخالفة من شأنها الإضرار الجسيم بالمال العام".

وأشار "نائب مطروح"، إلى أنه فيما يخص التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، يهدف المقترح لمواجهة هذه مخالفات ويأتى ذلك فى إطار وضع حلول قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء والتصالح فى البناء على الأراضى الزراعية متى ثبت أنها غير صالحة للزراعة مرة أخرى، وان المبالغ المحصلة نتيجة هذا التصالح ستؤول بالكامل إلى الخزانة العامة للدولة ويخصص منها للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعى.

ترشيحاتنا

مصطفى شعبان بعد الإفراج عن الغارمات: بارك الله في قيادتنا

فيفي عبده: أنا تاريخ وتريند على مواقع التواصل الاجتماعي.. فيديو

شاهد.. مشجع سعودي يحتفل بالهدف الخامس لروسيا في كأس العالم

في العيد .. حيل منزلية للتخلص من رائحة الرنجة والفسيخ

هاني رمزي يضع روشتة الفوز على روسيا في المونديال.. فيديو

حبس موظف ذبح تاجر ملابس داخل شقته بالمطرية

خضرة لا يقبل الناس عليها كثيرا تخلصك من عسر الهضم

تدهور الحالة الصحية للفنان ماهر عصام بعد إصابته بنزيف في المخ

احذر أعراض إذا ظهرت عليك فأنت مصاب بتسمم الأسماك المملحة

دعم مصر بعد الإفراج عن الغارمات: هدية الرئيس للشعب فى العيد

مدرب إسبانيا: راض عن أداء الفريق أمام البرتغال

علي جمعة يوضح فضل صيام رمضان واتباعه بـ6 أيام من شوال.. ودار الإفتاء توضح حكم جمع النية بين صيامها والقضاء ومن تعهد بصيامها سنويا ولم يستطع

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أبرز إطلالات للمحجبات على البحر

شاهد.. مران منتخب انجلترا استعدادا لتونس فى كأس العالم

اختاري إطلالة الميتالك خلال العيد .. صور

ذهول بين مشجعى مصر بعد تسجيل خمينيز هدف اوروجواي..صور

شاهد.. أكثر إطلالات النجمات جدلا خلال شهر رمضان

فيديو

فيفي عبده: نفسي أبقى وزيرة السياحة.. فيديو
فيفي عبده تروي تفاصيل مقلب تسبب في طلاقها
حضري فتة باللحم الحار للشيف الشربيني
فيفي عبده: متحركتش من بيتي السنة دي بسبب رامز جلال.. فيديو
هاني رمزي يضع روشتة الفوز على روسيا في المونديال.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟