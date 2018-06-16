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برلمان

نائب المنيا يطالب بمد مهلة تقنين واضعي اليد على أراضي الدولة

السبت 16/يونيو/2018 - 02:02 ص
النائب حسين غيتة
النائب حسين غيتة
أحمد أيمن
ناشد النائب حسين غيتة، رئيس الوزراء مد مهلة التقدم لتقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة 3 أشهر فى المنيا نظرا لوجود مساحات كبيرة مشغولة بواضعي اليد ممتدة في الجبل الغربي والجبل الشرقي، كما أن المهلة كانت غير كافية لتقنين الأوضاع مما يصعب معه التقدم بطلبات التقنين فى ظل انتهاء المدة الحالية.

وأضاف غيتة في بيان له: "نطالب بمد مدة التقدم لواضعي اليد إلى 3 أشهر أخرى للصالح العام، مع إلزام الإصلاح الزراعي بعدم الاعتراض على قبول الطلبات على أرضهم من خلال الأحياء بالمحافظات لاسيما وان هناك محافظات كثيرة مدت المهلة لتحقيق الصالح العام، عدا محافظة المنيا".

كما ناشد النائب محافظ المنيا بمد طلبات تقنين الأوضاع لواضعي اليد فى المساحات التي صدر لها قرار جمهوري رقم 529 لسنة 2017 بنقل الولاية إلى محافظة المنيا، عقب موافقة القوات المسلحة رقم 961 لسنة 2018 باستغلال تلك المساحات حسب الشروط المرفقة بالقرار.

وقال حسين غيتة، إن مجلس النواب يسعى لمواجهة مختلف أشكال الاعتداء على أملاك الدولة، من خلال إقرار التشريعات اللازمة لمواجهة ذلك والقضاء على مثل تلك الأفعال التي تضر بمصلحة الدولة وحتى يتحقق ذلك يجب أن يكون هناك مهلة كافية لتحقيق هذا الغرض وإلا لن نتمكن من حصر الأراضي وتقنين أوضاعها.

وتابع غيتة: "لابد من منح المواطنين واضعى اليد على أراضي الدولة بمختلف أنواعها، مهلة مناسبة لتقديم طلبات التقنين، وكذلك مهلة مناسبة لسداد المستحقات التي ستقرر عليهم، مقابل التقنين، حيث أن الهدف من تلك الخطوات، هو حماية أراضي الدولة، وكذلك تقنين وضع المواطنين، والحفاظ على حقوقهم".

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