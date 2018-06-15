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أخبار العالم

الصين توجه ضربة جمركية جديدة للولايات المتحدة

الجمعة 15/يونيو/2018 - 05:36 م
العلمان الصيني والأمريكي
العلمان الصيني والأمريكي
أحمد محرم
نقلت صحيفة "عاجل" السعودية عن الصين إعلانها فرض رسوم مساوية على السلع الأمريكية؛ إثر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم على ما قيمته 50 مليار دولار من السلع الصينية المستوردة.

وقالت وزارة التجارة في بيان: "سنفرض على الفور رسوما مساوية وبنفس القوة"، داعية أيضًا دولًا أخرى إلى "القيام بتحرك جماعي" ضد "هذا السلوك الرجعي الذي عفا عليه الزمن".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بـ25% على سلع صينية قيمتها 50 مليار دولار في إجراء يرتبط بحقوق الملكية الفكرية والتكنولوجيا.

وقال ترامب إن قائمة الرسوم تشمل سلعًا من خطة "صنع في الصين 2025" الاستراتيجية الهادفة للهيمنة على الصناعات عالية التكنولوجيا والتي ستقود النمو الاقتصادي للصين في المستقبل؛ لكنها تلحق الضرر بالنمو الاقتصادي للولايات المتحدة ودول كثيرة أخرى.

وتعهد الرئيس الأمريكي بفرض مزيد من الرسوم إذا اتخذت بكين إجراءات انتقامية، بعد ما توعدت بكين برد سريع في حال تضررت مصالحها.

ويطالب البيت الأبيض بخفض العجز التجاري بما يقارب 200 مليار دولار مع العملاق الآسيوي، إذ بلغ العام الماضي نحو 375 مليار دولار لصالح الصين.

وفي مارس الماضي، أقرت الولايات المتحدة مرسوما يقضي بفرض رسوم جمركية إضافية وقيود استثمارية على الصين تصل إلى 60 مليار دولار.

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