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كأس العالم

بوتين يغيب عن مباراة مصر وروسيا.. لهذا السبب

الجمعة 15/يونيو/2018 - 05:35 م
الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
محمد عثمان
قال المتحدث الرسمي باسم قصر الرئاسة الروسي (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حتى تلك اللحظة لا يخطط لحضور مباراة مصر وروسيا التي ستجرى في مدينة سان بطرسبورج يوم 19 يونيو الجاري.

وأضاف بيسكوف ردا على سؤال حول إمكانية مشاركة بوتين في المباراة الثانية لمنتخب روسيا: "ليس بعد"، بحسب وكالة "نوفوستي" الروسية.

وأشارت تقارير روسية إلى أن سبب غياب بوتين ن تلك المباراة هو زيارته الرسمية إلى بيلروسيا للمشاركة في المجلس الأعلى لدولة الاتحاد، حيث سيجري بوتين محادثات مع نظيره البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو.

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