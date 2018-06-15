ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

حضرى اسكراب منزلي بأقل تكلفة

الجمعة 15/يونيو/2018 - 09:01 م
صدى البلد
علا أحمد
ترغب الكثير من الفتيات في عمل سكراب مناسب للبشرة لتجديد الخلايا والجلد الميت الموجود في البشرة، ولا تعلم الكثير من الفتيات أفضل الطرق التي يمكن إستخدامها بدون إلحاق أى ضرر بالبشرة، بالإضافة إلى ذلك لا تحتاج إلى تكلفة عالية تسبب عبئا كبيرا على الميزانية.

فكما جاء في موقع "شير كير"، فهناك طريقة مجربة وفعالة للحصول على سكراب مميز للبشرة بدون حاجة إلى استخدام المواد الكميائية التى تؤثر بصورة سلبية على البشر وتسبب الكثير من المشكلات الصحية.

المكونات المطلوبة:

الشاي أخضر.
سكر أبيض.
زيت زيتون.
عسل أبيض.
زيت اللافندر.

الطريقة:

اخلطى المكونات كلها معا في وعاء واحد.
افركي جسمك بواسطة الخليط لمدة 10 دقائق.
أزيلي الخليط بواسطة الماء الفاتر.

ترشيحاتنا

البرتغال بالقوة الضاربة أمام إسبانيا في كأس العالم

شاهد.. حارس أوروجواي ينقذ شباكه من أقدام تريزيجيه

بوتين يغيب عن مباراة مصر وروسيا.. لهذا السبب

وكيل الأزهر يثير جدلا بين أبناء سوهاج بسبب صلاة العيد.. شومان يؤديها على المذهب الحنفي والمصلون مستاؤون ويصيحون الصلاة باطلة وإعادتها على المذهب المالكي بشيخ آخر

تعليق "مؤثر " من حازم امام عقب هزيمة منتخب مصر امام اوروجواي

بعد إحرازه هدف الفوز.. مدافع أوروجواي يتحدث عن أداء منتخب مصر

فيفا يفتح التحقيق في مباراة مصر وأوروجواي

مشاهدة مباراة المغرب و إيران بكأس العالم .. بث مباشر

السفير السعودى: أداء المنتخب المصري مشرف وذو مستوى كبير

السجون تفرج عن ٦٩٠ غارما وغارمة في إطار حملة الرئيس السيسي بالفيديو

تعرف على تعليق الإعلام الروسي عن مباراة مصر واوروجواي

تعرف على تعليق عمرو دياب على مباراة مصر وأوروجواي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مران منتخب انجلترا استعدادا لتونس فى كأس العالم

اختاري إطلالة الميتالك خلال العيد .. صور

ذهول بين مشجعى مصر بعد تسجيل خمينيز هدف اوروجواي..صور

شاهد.. أكثر إطلالات النجمات جدلا خلال شهر رمضان

كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور

فيديو

كأس العالم.. كوستا يعود بـ اسبانيا ويتعادل امام البرتغال 2/2
وزيرة الصحة: توفير نواقص الأدوية بالمستشفيات الجامعية.. فيديو
رونالدو يقود البرتغال للتقدم على إسبانيا 2/1 في الشوط الأول..فيديو وصور
كريستيانو رونالدو يضيف الهدف الثاني للبرتغال أمام إسبانيا.. فيديو
كوستا يتعادل لإسبانيا أمام البرتغال في كأس العالم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟