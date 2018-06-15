حضرى اسكراب منزلي بأقل تكلفة

المكونات المطلوبة:



الشاي أخضر.

سكر أبيض.

زيت زيتون.

عسل أبيض.

زيت اللافندر.



الطريقة:



اخلطى المكونات كلها معا في وعاء واحد.

افركي جسمك بواسطة الخليط لمدة 10 دقائق.

أزيلي الخليط بواسطة الماء الفاتر.

ترغب الكثير من الفتيات في عمل سكراب مناسب للبشرة لتجديد الخلايا والجلد الميت الموجود في البشرة، ولا تعلم الكثير من الفتيات أفضل الطرق التي يمكن إستخدامها بدون إلحاق أى ضرر بالبشرة، بالإضافة إلى ذلك لا تحتاج إلى تكلفة عالية تسبب عبئا كبيرا على الميزانية.فكما جاء في موقع "شير كير"، فهناك طريقة مجربة وفعالة للحصول على سكراب مميز للبشرة بدون حاجة إلى استخدام المواد الكميائية التى تؤثر بصورة سلبية على البشر وتسبب الكثير من المشكلات الصحية.