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فن

شاهد... مداعبة بين محمد هنيدى وتامر حسنى على مباراة مصر و اوروجواي

الجمعة 15/يونيو/2018 - 05:52 م
صدى البلد
سمر سعد
علق الفنان محمد هنيدى على مباراة مصر اليوم فى كاس العالم بطريقة ساخرة.

وكتب على صفحته على الفيس بوك: "هارد لك الاداء يشرف جدا ويطمن ونفكر واللى جاى ان شاء الله افضل .المنتخب كله كان رجاله وقد المسؤولية".

من ناحية أخرى علق هنيدى على مباراة مصر على تويتر أيضا وكتب لتامر حسنى رسالة قال لها فيها: "ما تدينا واحدة اللي جاي أحلى كده بدل ما أنت ساكت، ولا هو كلام أغاني وبس".

ورد عليه تامر قائلًا: اللي جاي أحلى إن شاء الله عشان خاطرك وخاطر الملايين حلّيها يارب وفرحنا دا إحنا غلابة".

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