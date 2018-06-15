إقبال كبير على دور السينما بوسط البلد في أول أيام العيد.. صور

شهدت دور العرض السينمائي في وسط البلد، إقبالا كثيفا من المواطنين على الحفلات المسائية، لمشاهدة أفلام العيد مع تواجد الأمن والشرطة النسائية لتنظيم الصفوف، وفرض الالتزام على المتواجدين في محيط السينما في اول أيام عيد الفطر المبارك.



ويتواجد أفراد الأمن لتنظيم الدخول ومنع نشوب أعمال شغب بين الحاضرين.



وتتنافس العديد من الأفلام بموسم عيد الفطر هذا العام، أبرزها "ليلة هنا وسرور" لـ محمد امام، "قلب امه" لـ شيكو، "الابلة طمطم" لـ ياسمين عبد العزيز، "حرب كرموز" لـ أمير كرارة للفنان العالمي سكوت آدكنز، "كارما" لـ عمرو سعد،



يذكر أن آلاف الأسر خرجت صباح اليوم الجمعة، للاحتفال بأول أيام عيد الفطر في المتنزهات والحدائق العامة، وسط حالة من الفرحة والسعادة.

