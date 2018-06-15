ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

إقبال كبير على دور السينما بوسط البلد في أول أيام العيد.. صور

الجمعة 15/يونيو/2018 - 05:41 م
إقبال كثيف على سينمات
إقبال كثيف على سينمات وسط البلد اول أيام العيد
محمد بدران - كريم ناصر
شهدت دور العرض السينمائي في وسط البلد، إقبالا كثيفا من المواطنين على الحفلات المسائية، لمشاهدة أفلام العيد مع تواجد الأمن والشرطة النسائية لتنظيم الصفوف، وفرض الالتزام على المتواجدين في محيط السينما في اول أيام عيد الفطر المبارك.

ويتواجد أفراد الأمن لتنظيم الدخول ومنع نشوب أعمال شغب بين الحاضرين.

وتتنافس العديد من الأفلام بموسم عيد الفطر هذا العام، أبرزها "ليلة هنا وسرور" لـ محمد امام، "قلب امه" لـ شيكو، "الابلة طمطم" لـ ياسمين عبد العزيز، "حرب كرموز" لـ أمير كرارة للفنان العالمي سكوت آدكنز، "كارما" لـ عمرو سعد،

يذكر أن آلاف الأسر خرجت صباح اليوم الجمعة، للاحتفال بأول أيام عيد الفطر في المتنزهات والحدائق العامة، وسط حالة من الفرحة والسعادة.
إقبال كبير على دور السينما بوسط البلد في أول أيام العيد.. صور
إقبال كبير على دور السينما بوسط البلد في أول أيام العيد.. صور
إقبال كبير على دور السينما بوسط البلد في أول أيام العيد.. صور
إقبال كبير على دور السينما بوسط البلد في أول أيام العيد.. صور
إقبال كبير على دور السينما بوسط البلد في أول أيام العيد.. صور
إقبال كبير على دور السينما بوسط البلد في أول أيام العيد.. صور

ترشيحاتنا

رغم الخسارة.. كوبر يتفوق على تاباريز بلقاء مصر واوروجواى..فيديو و صور

شاهد.. شبيه محمد صلاح يظهر في مركز شباب الجزيرة

السجون تفرج عن ٦٩٠ غارما وغارمة في إطار حملة الرئيس السيسي بالفيديو

التعادل السلبي يحسم الشوط الاول بين المغرب وإيران

ميدو بعد الهزيمة من أوروجواي : تأهل مصر ما زال ممكنا

مباراة مصر واوروجواى..الفراعنة يفرضون التعادل السلبي على السيليستي بالشوط الأول..فيديو

أول تعليق من محمد الشناوي بعد تألقه في مباراة مصر واوروجواي بالصور

كوبر: راض عن أداء اللاعبين وغياب محمد صلاح كان للحفاظ عليه

أحمد حسن يوجه رسالة نارية للاعبي منتخب مصر عقب مباراة اوروجواي

شاهد .. تعليق عمرو اديب بعد لقاء منتخب مصر وأوروجواي

مباراة مصر واوروجواي .. رسالة أبو تريكة للفراعنة عقب الهزيمة

كاهن كنيسة يرسم البهجة على الأطفال أمام أحد المساجد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور

حملة اكتشاف مصر في ملاعب مباريات كأس العالم ٢٠١٨ .. صور

شاهد .. الحزن يخيم على وجوه المصريين بعد مباراة أوروجواي

شاهد.. توافد جماهير المغرب إلى ملعب مواجهة إيران

حادث مروع في مقهى أثناء مشاهدة مباراة مصر وأوروجواي.. صور

فيديو

شاهد... احتفال الغارمات بالإفراج عنهن بتوجيهات الرئيس السيسي
رغم الخسارة.. كوبر يتفوق على تاباريز بلقاء مصر واوروجواى..فيديو و صور
شاهد.. الجماهير المصرية تحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح
خطأ وحيد تسبب فى خسارة مصر أمام اوروجواى ..فيديو
شاهد... تألق محمد الشناوي فى مباراة مصر واوروجواي بكأس العالم بالصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟