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كأس العالم

أول تعليق من محمد الشناوي بعد تألقه في مباراة مصر واوروجواي بالصور

الجمعة 15/يونيو/2018 - 05:46 م
محمد الشناوي
محمد الشناوي
نور عادل
حرص محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر الأول والنادي الأهلي، على توجيه الشكر إلى الجهاز الفني للفراعنة بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر ومدربه أحمد ناجي مدرب الحراس، وذلك بسبب ثقتهما في قدراته ودفعه في مواجهة أوروجواي أساسيا على حساب المخضرم عصام الحضري.

وقال محمد الشناوي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أنه يجب عليه توجيه الشكر إلى الجهاز الفني بسبب ثقتهم في، واحمد ناجي كان له الدور الأبرز في تجهيزي لكأس العالم.

وأضاف: "المنتخب واللاعبين تعبوا وبذلوا مجهود كبير من اجل الاستعداد لكأس العالم، وواثق من قدراتنا على التعويض في المباريات المقبلة.

وحصل محمد الشناوي على لقب افضل لاعب بالمباراة التي شهدت خسارة منتخب مصر باللحظات الاخيرة على يد نظيره منتخب أوروجواي بهدف نظيف.
أول تعليق من محمد الشناوي بعد تألقه في مباراة مصر واوروجواي بالصور
أول تعليق من محمد الشناوي بعد تألقه في مباراة مصر واوروجواي بالصور
أول تعليق من محمد الشناوي بعد تألقه في مباراة مصر واوروجواي بالصور
أول تعليق من محمد الشناوي بعد تألقه في مباراة مصر واوروجواي بالصور
أول تعليق من محمد الشناوي بعد تألقه في مباراة مصر واوروجواي بالصور
أول تعليق من محمد الشناوي بعد تألقه في مباراة مصر واوروجواي بالصور
أول تعليق من محمد الشناوي بعد تألقه في مباراة مصر واوروجواي بالصور
أول تعليق من محمد الشناوي بعد تألقه في مباراة مصر واوروجواي بالصور
أول تعليق من محمد الشناوي بعد تألقه في مباراة مصر واوروجواي بالصور
أول تعليق من محمد الشناوي بعد تألقه في مباراة مصر واوروجواي بالصور
أول تعليق من محمد الشناوي بعد تألقه في مباراة مصر واوروجواي بالصور
أول تعليق من محمد الشناوي بعد تألقه في مباراة مصر واوروجواي بالصور
أول تعليق من محمد الشناوي بعد تألقه في مباراة مصر واوروجواي بالصور
أول تعليق من محمد الشناوي بعد تألقه في مباراة مصر واوروجواي بالصور
أول تعليق من محمد الشناوي بعد تألقه في مباراة مصر واوروجواي بالصور
أول تعليق من محمد الشناوي بعد تألقه في مباراة مصر واوروجواي بالصور
أول تعليق من محمد الشناوي بعد تألقه في مباراة مصر واوروجواي بالصور
أول تعليق من محمد الشناوي بعد تألقه في مباراة مصر واوروجواي بالصور
أول تعليق من محمد الشناوي بعد تألقه في مباراة مصر واوروجواي بالصور
أول تعليق من محمد الشناوي بعد تألقه في مباراة مصر واوروجواي بالصور
أول تعليق من محمد الشناوي بعد تألقه في مباراة مصر واوروجواي بالصور
أول تعليق من محمد الشناوي بعد تألقه في مباراة مصر واوروجواي بالصور
أول تعليق من محمد الشناوي بعد تألقه في مباراة مصر واوروجواي بالصور
أول تعليق من محمد الشناوي بعد تألقه في مباراة مصر واوروجواي بالصور
أول تعليق من محمد الشناوي بعد تألقه في مباراة مصر واوروجواي بالصور
أول تعليق من محمد الشناوي بعد تألقه في مباراة مصر واوروجواي بالصور
أول تعليق من محمد الشناوي بعد تألقه في مباراة مصر واوروجواي بالصور
أول تعليق من محمد الشناوي بعد تألقه في مباراة مصر واوروجواي بالصور
أول تعليق من محمد الشناوي بعد تألقه في مباراة مصر واوروجواي بالصور
أول تعليق من محمد الشناوي بعد تألقه في مباراة مصر واوروجواي بالصور
أول تعليق من محمد الشناوي بعد تألقه في مباراة مصر واوروجواي بالصور
أول تعليق من محمد الشناوي بعد تألقه في مباراة مصر واوروجواي بالصور
أول تعليق من محمد الشناوي بعد تألقه في مباراة مصر واوروجواي بالصور
أول تعليق من محمد الشناوي بعد تألقه في مباراة مصر واوروجواي بالصور
أول تعليق من محمد الشناوي بعد تألقه في مباراة مصر واوروجواي بالصور
أول تعليق من محمد الشناوي بعد تألقه في مباراة مصر واوروجواي بالصور
أول تعليق من محمد الشناوي بعد تألقه في مباراة مصر واوروجواي بالصور
أول تعليق من محمد الشناوي بعد تألقه في مباراة مصر واوروجواي بالصور
أول تعليق من محمد الشناوي بعد تألقه في مباراة مصر واوروجواي بالصور
أول تعليق من محمد الشناوي بعد تألقه في مباراة مصر واوروجواي بالصور
أول تعليق من محمد الشناوي بعد تألقه في مباراة مصر واوروجواي بالصور
أول تعليق من محمد الشناوي بعد تألقه في مباراة مصر واوروجواي بالصور
أول تعليق من محمد الشناوي بعد تألقه في مباراة مصر واوروجواي بالصور
أول تعليق من محمد الشناوي بعد تألقه في مباراة مصر واوروجواي بالصور
أول تعليق من محمد الشناوي بعد تألقه في مباراة مصر واوروجواي بالصور
أول تعليق من محمد الشناوي بعد تألقه في مباراة مصر واوروجواي بالصور
أول تعليق من محمد الشناوي بعد تألقه في مباراة مصر واوروجواي بالصور
أول تعليق من محمد الشناوي بعد تألقه في مباراة مصر واوروجواي بالصور
أول تعليق من محمد الشناوي بعد تألقه في مباراة مصر واوروجواي بالصور

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