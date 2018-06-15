كوبر: راض عن أداء اللاعبين وغياب محمد صلاح كان للحفاظ عليه



وقال كوبر - في المؤتمر الصحفي عقب المباراة - "إن لاعبي منتخب مصر أدوا ما عليهم وبذلوا أقصى جهد في اللقاء، ولكن دخول هدف في الدقائق الأخيرة من المباراة أمر محزن ووارد الحدوث في كرة القدم".



وأضاف "أن المنتخب المصري كان لديه 4 أو 5 فرص للتهديف أهدرها جميعها، ولو كنا نجحنا في التسجيل لكان للمباراة شكل آخر"، موضحا أن هناك أيضا فرص لمنتخب أوروجواي ومن إحداها استطاع أن يسجل هدف الفوز.



وشدد كوبر على أن لاعبي المنتخب المصري أصبحوا يقارنون الآن بأفضل لاعبي العالم، وقال "ربما أكون أخطأت في استراتيجية اللعب إلى جانب ضعف الأداء الهجومي وخاصة اللمسة الأخيرة أمام المرمى، ولكن الأداء كان قويا من جميع اللاعبين".



وأشار إلى أن منتخب مصر يعاني من المشاكل في الكرات العرضية أو الضربات الحرة.. وقال "نعمل على علاج هذه الأخطاء ولكننا نواجه منتخبا يعد الأقوى بالعالم في التعامل مع هذه الكرات بضربات الرأس".. مضيفا "أن لاعبي منتخب مصر احترموا شهر رمضان الكريم وقاموا بالصيام ولم يؤثر ذلك على أدائهم في مباراة اليوم".



وأوضح أن لاعب الوسط طارق حامد أصيب بكدمة في نهاية الشوط الأول.. مضيفا أن خروجه أثر على الشكل الهجومي للمنتخب لأن الواجبات الهجومية لطارق حامد أفضل من سام مرسي.



وعن غياب محمد صلاح عن المباراة، قال كوبر إن القرار جاء بالتنسيق مع الجهاز الفني والطبي واللاعب نفسه حفاظا عليه وحتى لا يتعرض لأي إصابة؛ مما يعيدنا إلى نقطة الصفر مرة أخرى.



وشدد كوبر على أن صلاح أصبح جاهزا تماما وسيشارك في مباراة روسيا المقبلة، ورفض الحديث عن مباراة روسيا قائلا "سنعود اليوم إلى جروزني، ثم نبدأ التفكير غدا في لقاء الدب الروسي".

أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم أنه راض تماما عن أداء لاعبي "الفراعنة" على الرغم من الخسارة بهدف نظيف في اللحظات الأخيرة أمام منتخب أوروجواي في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم المقامة حاليا بروسيا.