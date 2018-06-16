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ديني

عالم أزهري: الملائكة تشائمت من رؤية سيدنا آدم يأكل من الشجرة

السبت 16/يونيو/2018 - 09:39 ص
صدى البلد
محمد شحتة
قال الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الملائكة تشائمت من رؤية سيدنا آدم يأكل من الشجرة التى حذره الله من الأكل منها.

وأضاف عبد الباعث، فى لقائه على فضائية "الناس"، أن سيدنا آدم عليه السلام، لو لم يأكل من هذه الشجرة لما نزل إلى الأرض ولو لم ينزل إلى الأرض لما ظهرت الحقيقة المحمدية ولا ظهرت الآدمية، فنتيجة أكله من الشجرة هبط من الجنة وحيدا وسيعود إليها بمائة ألف وأربعة وعشرين ألفا من الأنبياء ومالا يحصى من المرسلين.

وأشار إلى أن هناك حكمة من وراء كل فعل، لذا قال الله (فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۖ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا).

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