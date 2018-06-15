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أخبار البلد

حملة اكتشاف مصر في ملاعب مباريات كأس العالم ٢٠١٨ .. صور

الجمعة 15/يونيو/2018 - 05:45 م
حملة اكتشاف مصر
حملة اكتشاف مصر
انطلقت حملة وزارة السياحة للترويج للمقصد المصري مع بداية أكبر حدث رياضي عالمي وهو بطولة كأس العالم فيفا ٢٠١٨، حيث ظهر شعار #ExperienceEgypt (#اكتشف مصر) على لافتات الليد المتحركة التي تحيط بالملعب اليوم خلال مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب الأورجواي ، كما ظهرت أمس خلال مباراة المنتخب السعودي امام منتخب روسيا.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة أن تواجد حملة “مصر – اكتشف واستثمر” كداعم إقليمي أفريقي رسمي لكأس العالم "فيفا 2018" المقامة في روسيا، يتيح لنا الفرصة للترويج لمصر داخل الملاعب خلال ال ٦٤ مباراة من مبارايات البطولة ، وأضافت ان حملة وزارة السياحة ستكون موجودة في الملاعب لدعم وتشجيع منتخب الفراعنة.

وأكدت أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود وزارة السياحة المستمرة للترويج للمقصد المصري لجذب المزيد من السائحين واستهداف شرائح عمرية مختلفة، وايمانا منها بأهمية استغلال الأحداث العالمية الكبرى مثل بطولة كأس العالم فيفا ٢٠١٨ للتسويق لمصر دوليا ، حيث تجذب هذه البطولة ملايين المشجعين وعشاق كرة القدم والمشاهدين من شتى أنحاء العالم.

وتمنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة،  كل التوفيق والنجاح للمنتخب الوطني خلال مبارياته في البطولة، بعد تألقه في مباراة اليوم امام منتخب اوروجواي.
حملة اكتشاف مصر في ملاعب مباريات كأس العالم ٢٠١٨ .. صور
حملة اكتشاف مصر في ملاعب مباريات كأس العالم ٢٠١٨ .. صور
حملة اكتشاف مصر في ملاعب مباريات كأس العالم ٢٠١٨ .. صور
حملة اكتشاف مصر في ملاعب مباريات كأس العالم ٢٠١٨ .. صور
حملة اكتشاف مصر في ملاعب مباريات كأس العالم ٢٠١٨ .. صور
حملة اكتشاف مصر في ملاعب مباريات كأس العالم ٢٠١٨ .. صور
حملة اكتشاف مصر في ملاعب مباريات كأس العالم ٢٠١٨ .. صور
حملة اكتشاف مصر في ملاعب مباريات كأس العالم ٢٠١٨ .. صور
حملة اكتشاف مصر في ملاعب مباريات كأس العالم ٢٠١٨ .. صور

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