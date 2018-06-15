الذهب يهبط لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع وسط موجة مبيعات

هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع أثناء التعاملات اليوم الجمعة مع قيام مضاربين متشائمين بتقليص مراكزهم على الرغم من مناوشات تجارية جديدة بين الولايات المتحدة والصين.



وتراجع المعدن النفيس في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 1282.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1400 بتوقيت جرينتش وهو أضعف مستوى له منذ الحادي والعشرين من مايو.



وهبطت العقود الأمريكية للذهب تسليم أغسطس آب 1.7 بالمئة إلى 1235.80 دولار للأوقية.