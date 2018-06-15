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كأس العالم

كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور

الجمعة 15/يونيو/2018 - 05:49 م
محمد صلاح نجم نادي
محمد صلاح نجم نادي ليفربول
عمرو ابوبكر
حقق منتخب أوروجواي، فوزا صعبا على منتخب مصر بهدف في الدقيقة 90 من عمر المباراة التى أقيمت على ملعب استاد ايكاترينبرج أرينا فى إطار منافسات المجموعة الأولى بنهائيات مونديال روسيا.

وفور انتهاء المباراة، طالب كافاني نجم منتخب أوروجواي الفرعون المصري محمد صلاح مهاجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي بتبادل القميص معه، وهذا التقليد ينم على الروح العالية بين المنتخبين.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر يقع بالمجموعة الأولى بنهائيات كأس العالم رفقة منتخبات روسيا صاحبة الأرض، والسعودية، وأوروجواي.
كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور
كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور
كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور
كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور
كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور
كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور
كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور
كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور
كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور
كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور
كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور
كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور
كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور
كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور
كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور
كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور
كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور
كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور
كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور
كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور
كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور
كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور
كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور
كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور
كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور
كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور
كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور
كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور
كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور
كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور
كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور
كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور
كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور
كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور
كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور
كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور
كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور
كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور
كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور
كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور
كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور
كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور
كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور
كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور
كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور
كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور
كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور
كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور
كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور
كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور
كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور
كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور

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