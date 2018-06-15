رغم الخسارة.. كوبر يتفوق على تاباريز بلقاء مصر واوروجواى..فيديو و صور

مصر تفرض أسلوب اللعب على أوروجواى



نجح لاعبو الفراعنة الكبار منذ إطلاق حكم المباراة صافرة البداية فى فرض أسلوب اللعب على المنافس عبر اتباع الضغط المتقدم وتضييق المساحات داخل المستطيل الأخضر وامتلاك منتصف الملعب عبر الثنائي طارق حامد ومحمد الننى.



واستطاع الننى وحامد صنع الفارق خاصة الأول الذي تقمص شخصية القائد وقام بتوزيع الكرات فى إطار المساندة الهجومية للخطوط الأمامية إلى جانب التزامه بالنواحي الدفاعية ومشاركته فى منع الهجمات المرتدة لمنتخب أوروجواي.



وتأثر منتخب مصر شيئا ما بالتغيير الإضطراري وخروج طارق حامد ونزول سام مرسي بدلا منه إلا أن الأخير سرعان ما تأقلم مع الننى فى وسط الملعب للمشاركة فى أداء الواجبات الهجومية والدفاعية.



ظهور قوى للثنائي تريزيجيه وعمرو وردة



قاد تريزيجيه مع زميله محمد عبدالشافى الجبهة اليسرى ونجح فى تشكيل إزعاج على دفاعات أوروجواي بفضل تحركاته السريعة والواعية فى منتصف ملعب الفريق المنافس.



فيما شهد اللقاء الإفتتاحي للفراعنة ظهورا قويا للاعب عمرو وردة وشارك فى الشق الهجومى بجوار مروان محسن وتهديد دفاعات السيليستى وأرسل العديد من التمريرات العرضية داخل منطقة الجزاء.



بدوره أنعش محمود عبدالمنعم "كهربا" النواحى الهجومية عقب نزوله الى أرضية الميدان فى الشوط الثانى من خلال التحركات التى تسببت فى قلق دفاعات أوروجواي.



شل خطورة كافاني ولويس سواريز



اتبعت الدفاعات المصرية أسلوب تضييق الخناق على نجمي منتخب أوروجواي ادينسون كافاني ولويس سواريز من خلال وضع كوبر 4 لاعبين فى الخطوط الخلفية ونجحت فى إيقاف خطورة الثنائي خلال مجريات الشوط الأول.



واعتمد منتخب أوروجواي على الضربات الثابتة وانبرى لها كافاني وأنقذت العارضة مرمى محمد الشناوى حارس منتخب مصر واستطاعت الدفاعات المصرية صنع كماشة دفاعية على مهاجمى السيليستي فى أغلب فترات اللقاء بفضل الرباعى على جبر وأحمد حجازي وأحمد فتحى ومحمد عبد الشافى.



الشناوي يتألق ويذود عن مرماه



امتلك كوبر ورقة اعتبرها الكثيرون رابحة رغم تلقى شباك محمد الشناوى حارس المرمى هدفا في الوقت القاتل وراهن على نجاحه فى الذود عن مرمى الفراعنة الكبار حتى اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.



وزاد الشناوى عن مرماه فى العديد من الهجمات الخطيرة للمنافس وتصدى لانفراد لويس سواريز وأبعد قذيفة صاروخية سددها ادينسون كافاني سددها من خارج منطقة الجزاء.





حقق منتخب أوروجواي فوزا صعبا على منتخب مصر بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد ايكاترينبرج أرينا فى إطار منافسات المجموعة الأولى بنهائيات مونديال روسيا.أحرز هدف منتخب أوروجواي الوحيد فى اللقاء خوسيه ماريا خيمينيز فى الوقت القاتل من عمر اللقاء.ورغم خسارة الفراعنة الكبار أمام السيليستى إلا أن الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر تفوق على أوسكار تاباريز المدير الفني لمنتخب أوروجواي فى النواحي التكتيكية على مدار اللقاء.