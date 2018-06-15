حب الوطن مهنئا الرئيس بعيد الفطر: صفا واحدا في معركة التنمية

تقدم ائتلاف حب الوطن، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة عيد الفطر، متمنيا أن يعيده الله على الشعب المصري بالخير واليمن والبركات.



وقال الدكتور أسامة عقبي المتحدث الرسمي بإسم ائتلاف حب الوطن، في بيان له، إننا نستغل تلك المناسبة الطيبة التي تأتي بالتزامن مع تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي لتهنئة الوزراء، متمنين لهم التوفيق في مهمتها الوطنية.



وتابع عقبي: "نؤكد للرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا صفا واحدا في مسيرة البناء والتعمير، وتحقيق التنمية المستدامة التي طالما حلم بها المواطن المصرى".





