حزب شفيق يهنئ المصريين بعيد الفطر ويؤكد دعمه للرئيس السيسي

تقدم حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي القائم بأعمال رئيس الحزب، بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيا أن يعيده الله بالخير واليمن والبركات علي كل الشعوب العربية والإسلامية.



وأكد الحزب في بيان له: "نستقبل العيد المبارك بروح مليئة بالايمان والوفاء لوطننا الغالي مصر الحبيبة وجميعنا علي قلب رجل واحد داعمين الدولة وداعمين مؤسساتها وداعمين للقيادة السياسية ممثله في الرئيس عبد الفتاح السيسي".



كما تقدم الحزب بأسمى معاني الامتنان والعرفان بالجميل لأسر شهداء مصر من الجيش والشرطة الذين فقدوا ذويهم في الحرب على الاٍرهاب كي تبقى بلدنا عزيزة مكرمة مرفوعة الهامة بين الأمم، داعين المولى عز وجل ان يسكن شهدائنا الأبرار في جنات النعيم.