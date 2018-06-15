أعراض مرتبطة بمرض السكري من النوع 2.. تعرف عليها

داء السكري من النوع الثاني، هو حالة تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم لدى الشخص، ويعتقد أن أكثر من 4 ملايين شخص في المملكة المتحدة يعانون من مرض السكري.



ويرتبط مرض السكري من النوع 2 بزيادة الوزن وقد يكون احتمال الإصابة به أكبر إذا كان هناك افراد في العائلة مصابين به، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ويعني الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني أن الجسم لا يتفاعل بشكل صحيح مع الأنسولين، مما يجعل الهرمون الذي يتحكم في امتصاص السكر في الدم لا يمكنه تنظيم مستويات السكر في الدم بشكل صحيح في الدم.



وتزيد الدهون في الكبد بشكل متزامن، مما يعرض الشخص لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، لأن تجمع الدهون يزيد من صعوبة التحكم في مستويات الجلوكوز، كما يجعل الجسم أكثر مقاومة للأنسولين.



ويعتبر فقدان الوزن هو المفتاح للحد من الدهون في الكبد ووضع مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، وعادة ما يتضمن العلاج تغيير نظامك الغذائي ونمط حياتك، ولكن الحالات الأكثر خطورة قد تتطلب علاجًا، وتشمل الأعراض المصاحبة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني ، ما يلي:



التعب

الشعور بالعطش

كثرة التبول



ويجب على مريض السكري من النوع الثاني ان يحصل على حقنة الإنسولين وأن ينظم من تناول الوجبات بشكل كبير، حتى يتجنب الأضرار الجسيمة التي يسببها مرض السكري، حيث يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى مشاكل أكثر خطورة مع الأعصاب والرؤية والقلب.