علي جمعة: الفرح بالعيد يكون بالذكر والطاعة وليس المعاصي

هنأ الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، الأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



وقال «جمعة» عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الأعياد تعد مظهرًا من مظاهر الفرح والسرور في الإسلام، وشعيرة من شعائره التي تنطوي على حكم عظيمة، ومعان جليلة، فالإسلام لم يأت ليكون طوقًا حول رقبة معتنقيه، بل جاء تلبية لحاجة الإنسان الفطرية مادية وروحية، وكان مقصده الأسمى في تشريعاته وأحكامه ضبط العلاقة بين الروح والجسد، وبين الدنيا والآخرة، فقال تعالى: «وَابْتَغِ فِيمَا آَتَاكَ اللهُ الدَّارَ الآَخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا»



ونبه على أن العيد هو أيام فرح ولعب وذكر لله تعالى، فلا يجوز للمسلم أن يفرح في مواسم الخير ونفحات الله الطاهرة بمعصية الله، فإن الفرح يكون بالذكر والطاعة، ولا تكون المعصية أبدًا تعبيرًا عن الفرح والسعادة إلا عند من تركه دينه والعياذ بالله.