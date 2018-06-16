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برلمان

برلماني: الحكومة الجديدة تؤكد إيمان الرئيس السيسي بالتغيير

السبت 16/يونيو/2018 - 04:01 ص
الرئيس السيسي ومصطفى
الرئيس السيسي ومصطفى مدبولي
أحمد أيمن
تقدم النائب أشرف رشاد عثمان عضو مجلس النواب، بالتهنئة للحكومة الجديدة برئاسة د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، معربًا عن تمنياته لها بمواصلة الدور الوطني والمهام الجسام التي بدأتها مصر لتحقيق التنمية والتطور ومواصلة الإصلاح.

وأشار عثمان في بيان له، إلى أن ضم الحكومة الجديدة لحوالي 12 وزيرًا جديدًا في الدفاع والداخلية والمالية والطيران المدني والصحة والسكان والزراعة والتجارة والصناعة يؤكد إيمان الرئيس السيسي بضرورة التغيير وضخ دماء جديدة في شرايين الوطن، مؤكدا على وجود مهام جسام أمام الحكومة تتمثل في التصدي للارهاب ومواصلة الإصلاح المالي والاقتصادي وتحقيق التنمية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الجديد أدى اليمين الدستورية لتولى مهام وزير الإسكان فى نفس التشكيل الوزارى، الذي تضمن تعيين 12 وزيرا جديدا، منهم الفريق محمد أحمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والفريق يونس المصرى وزيرا للطيران المدنى ، والدكتورة هالة زايد وزيرا للصحة والسكان ، والدكتور محمد معيط وزيرا للمالية، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضى وغيرهم.

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