شاهد.. هانى عادل واحمد شيبة يغنيان لفيلم كارما

طرح المخرج خالد يوسف، الاغنية الدعائية الثانية لفيلم كارما وتحمل اسم "انا من سكة وانت من سكة" للمطربين هاني عادل وأحمد شيبه.



والاغنية من كلمات جمال بخيت والحان محمد رحيم وتوزيع يحيى الموجى.



فيلم كارما بطولة عمرو سعد وغادة عبد الرازق وسارة التونسى وايهاب فهمى وزينة ومصطفى درويش ومن اخراج خالد يوسف.



من المعروف أن أغنية "انا من سكة وانت من سكة" اثارت جدلا كبيرا قبل نزول الفيلم واشيع ان الفيلم تم منعه من ايام بعد سماع الرقابة للأغنية.





