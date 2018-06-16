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برلمان

رأفت أبو الخير: اعتماد 400 مليون جنيه للبلينا بسوهاج

السبت 16/يونيو/2018 - 03:01 ص
النائب رأفت أبو الخير
النائب رأفت أبو الخير
أمينة الدسوقى
حصل النائب رأفت أبو الخير، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة البلينا بسوهاج على موافقة الحكومة باعتماد مبلغ 400 مليون جنيه لمركز البلينا بسوهاج.

وقال أبو الخير في بيان له، إنه تم تخصيص 200 مليون جنيه لعمل نفق بمدينة البلينا لحل أزمة المرور على شريط السكة الحديد بالدائرة، كذلك اعتماد 200 مليون جنيه لإعادة تأهيل الطرق وتوصيل المياه للمناطق المحرومة بالدائرة.

ولفت نائب المصريين الأحرار إلى أنه قد تقدم بطلب إلى البنك الدولي بشأن اعتماد ميزانية لتطوير مناطق بالدائرة، على أن يتم التنفيذ أول يوليو القادم.

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