استفيدي من بواقي الأكل وحضري معجون الرنجة

بمناسبة حلول عيد الفطر اعتاد المصريون على تناول الرنجة فيه لذلك تقدم الشيف أميرة شنب طريقة تحضير معجون الرنجة.



المقادير :



رنجة مخلية بصل اخضر طحينة ملح وفلفل وكمون عصير ليمون خل ثوم مفروم مياه عيش توست



طريقة التحضير :



* في الكبة ضعي مكعبات الرنجة ثم ضيفي البصل الاخضر ثم ضيفي الطحينة



* ثم تبليها بالملح ،الفلفل ،الكمون ،عصير الليمون ،الخل



* ثم ضيفي الثوم ،قليل من الماء لسهولة الفرم



* افرميهم جيدا ثم قدميها مع العيش التوست