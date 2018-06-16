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استفيدي من بواقي الأكل وحضري معجون الرنجة

السبت 16/يونيو/2018 - 01:01 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
بمناسبة حلول عيد الفطر اعتاد المصريون على تناول الرنجة فيه لذلك تقدم الشيف أميرة شنب طريقة تحضير معجون الرنجة.

المقادير :

رنجة مخلية بصل اخضر طحينة ملح وفلفل وكمون عصير ليمون خل ثوم مفروم مياه عيش توست

طريقة التحضير :

* في الكبة ضعي مكعبات الرنجة ثم ضيفي البصل الاخضر ثم ضيفي الطحينة

* ثم تبليها بالملح ،الفلفل ،الكمون ،عصير الليمون ،الخل

* ثم ضيفي الثوم ،قليل من الماء لسهولة الفرم

* افرميهم جيدا ثم قدميها مع العيش التوست

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استفيدي من بواقي الأكل وحضري معجون الرنجة
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