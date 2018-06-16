استفيدي من بواقي الأكل وحضري معجون الرنجة
السبت 16/يونيو/2018 - 01:01 ص
صورة أرشفية
بمناسبة حلول عيد الفطر اعتاد المصريون على تناول الرنجة فيه لذلك تقدم الشيف أميرة شنب طريقة تحضير معجون الرنجة.
المقادير :
رنجة مخلية بصل اخضر طحينة ملح وفلفل وكمون عصير ليمون خل ثوم مفروم مياه عيش توست
طريقة التحضير :
* في الكبة ضعي مكعبات الرنجة ثم ضيفي البصل الاخضر ثم ضيفي الطحينة
* ثم تبليها بالملح ،الفلفل ،الكمون ،عصير الليمون ،الخل
* ثم ضيفي الثوم ،قليل من الماء لسهولة الفرم
* افرميهم جيدا ثم قدميها مع العيش التوست