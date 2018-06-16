ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

حضري فتة باللحم الحار للشيف الشربيني

السبت 16/يونيو/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
أسماء عبد الحفيظ
يقدم الشيف الشربيني طريقة تحضير فتة باللحم الحار.

المقادير :

لحم مفروم طماطم بصل ثوم زبادي مرقة كزبرة خضراء شطة بهارات كمون عيش بلدى ملح فلفل أسود سمـنة .

طريقة التحضير :

* يوضع الارز فى الحلة مع السمنه و ملح الماء المغلى و يترك حتى ينضج تماما
* تضاف اللحمه المفرومة الى الكبة و تخلط حتى تتجانس المكونات تماما
* تشكل الكفتة كرات متوسطة الحجم ثم تحمر فى الزيت و يقطع العيش و يحمر فى الزيت
* توضع السمنه فى طاسة ساخنة ثم يضاف اليها الثوم
* يخلط الزبادى مع الثوم والشطة و الكمون و تقلب جيدا لتجهيز الصلصة البيضاء
* تقطع الطماطم وتفرم فى الكبة وترفع فى الطاسة مع بهارات وسكر وشطة و تترك حتى تغلى
* توضع السمنه فى طاسة اخرى مع الثوم وتضاف اليها الكفتة المحمرة مع العيش
* تضاف الصلصة المجهزة الى اللحمه و الخبز ثم ترفع فى طبق التقديم ويضاف الارز ثم باقى كمية الصلصة بالهنا

ترشيحاتنا

رونالدو يحقق رقمين فريدين أمام إسبانيا

فيفي عبده: نفسي أبقى وزيرة السياحة.. فيديو

فيفي عبده: متحركتش من بيتي السنة دي بسبب رامز جلال.. فيديو

مهاجم إسبانيا: لعبنا مباراة كبيرة وأضعنا الفوز على البرتغال

حضري فتة باللحم الحار للشيف الشربيني

شاهد.. لحظة غرق سفينة تركية عقب استهدافها من قبل غواصة

رونالدو أفضل لاعب في مباراة البرتغال وإسبانيا بـ كأس العالم

كأس العالم.. كوستا يعود بـ اسبانيا ويتعادل امام البرتغال 2/2

مدرب إسبانيا: راض عن أداء الفريق أمام البرتغال

مصرع وإصابة 11 شخصا في عنف انتخابي بـ تركيا

المستكاوي: مباراة مصر أمام أوروجواي الأفضل منذ عام

أهالى قرية بالدقهلية يقطعون الطريق بعد مقتل أحد أبنائهم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أبرز إطلالات للمحجبات على البحر

شاهد.. مران منتخب انجلترا استعدادا لتونس فى كأس العالم

اختاري إطلالة الميتالك خلال العيد .. صور

ذهول بين مشجعى مصر بعد تسجيل خمينيز هدف اوروجواي..صور

شاهد.. أكثر إطلالات النجمات جدلا خلال شهر رمضان

فيديو

فيفي عبده: نفسي أبقى وزيرة السياحة.. فيديو
فيفي عبده تروي تفاصيل مقلب تسبب في طلاقها
حضري فتة باللحم الحار للشيف الشربيني
فيفي عبده: متحركتش من بيتي السنة دي بسبب رامز جلال.. فيديو
هاني رمزي يضع روشتة الفوز على روسيا في المونديال.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟