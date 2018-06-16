حضري فتة باللحم الحار للشيف الشربيني

يقدم الشيف الشربيني طريقة تحضير فتة باللحم الحار.



المقادير :



لحم مفروم طماطم بصل ثوم زبادي مرقة كزبرة خضراء شطة بهارات كمون عيش بلدى ملح فلفل أسود سمـنة .



طريقة التحضير :



* يوضع الارز فى الحلة مع السمنه و ملح الماء المغلى و يترك حتى ينضج تماما

* تضاف اللحمه المفرومة الى الكبة و تخلط حتى تتجانس المكونات تماما

* تشكل الكفتة كرات متوسطة الحجم ثم تحمر فى الزيت و يقطع العيش و يحمر فى الزيت

* توضع السمنه فى طاسة ساخنة ثم يضاف اليها الثوم

* يخلط الزبادى مع الثوم والشطة و الكمون و تقلب جيدا لتجهيز الصلصة البيضاء

* تقطع الطماطم وتفرم فى الكبة وترفع فى الطاسة مع بهارات وسكر وشطة و تترك حتى تغلى

* توضع السمنه فى طاسة اخرى مع الثوم وتضاف اليها الكفتة المحمرة مع العيش

* تضاف الصلصة المجهزة الى اللحمه و الخبز ثم ترفع فى طبق التقديم ويضاف الارز ثم باقى كمية الصلصة بالهنا